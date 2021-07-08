МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Изменения в системе уплаты страховых взносов на данный момент не рассматриваются, сообщила пресс-служба Минфина РФ. Минфин отчитался по расходам бюджета на нацпроекты на 1 июля

Газета "Известия" в четверг написала, что правительство обсуждает повышение планки окладов, с которых в Пенсионный фонд отчисляются страховые взносы по максимальному тарифу в 22%. Сейчас они платятся с зарплат до 1,465 миллиона рублей в год (примерно 122 тысячи рублей в месяц), а с превышения этой планки отчисления в ПФР снижаются до 10%.

"На данный момент изменения в системе начисления страховых взносов не рассматриваются", — прокомментировали в Минфине.