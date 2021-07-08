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https://1prime.ru/finance/20210708/834148030.html
Минфин не планирует повышать страховые взносы с высоких зарплат
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Изменения в системе уплаты страховых взносов на данный момент не рассматриваются, сообщила пресс-служба Минфина РФ. Газета "Известия" в четверг написала, что правительство... ПРАЙМ, 08.07.2021
минфин, страхование, новости, экономика, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Изменения в системе уплаты страховых взносов на данный момент не рассматриваются, сообщила пресс-служба Минфина РФ.
Газета "Известия" в четверг написала, что правительство обсуждает повышение планки окладов, с которых в Пенсионный фонд отчисляются страховые взносы по максимальному тарифу в 22%. Сейчас они платятся с зарплат до 1,465 миллиона рублей в год (примерно 122 тысячи рублей в месяц), а с превышения этой планки отчисления в ПФР снижаются до 10%.
"На данный момент изменения в системе начисления страховых взносов не рассматриваются", — прокомментировали в Минфине.