МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Объем кредитной поддержки Белоруссии в связи с налоговым маневром в РФ будет определен в ближайшее время, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Евросоюз допустил введение санкций против Белоруссии за наплыв мигрантов

Накануне Песков проинформировал, что лидеры двух стран в ходе переговоров в Санкт-Петербурге договорились об объемах кредитной поддержки Белоруссии в связи с налоговым маневром в РФ.

"Он будет уточняться, я поэтому сейчас воздержусь от названия какой-то суммы", — сказал Песков журналистам в среду в ответ на просьбу назвать объем такой кредитной поддержки.

По его словам, сумма будет уточнена "в ближайшее время", работа на этом направлении ведется на постоянной основе.

"Работа постоянная ведется — и двусторонняя, и по линии правительств, там (вице-премьер РФ Алексей — ред.) Оверчук работает, премьеры тоже работают", — отметил Песков.