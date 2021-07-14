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Россия в ближайшее время определит объем кредитной поддержки Белоруссии
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Объем кредитной поддержки Белоруссии в связи с налоговым маневром в РФ будет определен в ближайшее время, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Накануне Песков... ПРАЙМ, 14.07.2021
кредиты, дмитрий песков, белоруссия, россия, новости, мировая экономика, экономика, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Объем кредитной поддержки Белоруссии в связи с налоговым маневром в РФ будет определен в ближайшее время, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Накануне Песков проинформировал, что лидеры двух стран в ходе переговоров в Санкт-Петербурге договорились об объемах кредитной поддержки Белоруссии в связи с налоговым маневром в РФ.
"Он будет уточняться, я поэтому сейчас воздержусь от названия какой-то суммы", — сказал Песков журналистам в среду в ответ на просьбу назвать объем такой кредитной поддержки.
По его словам, сумма будет уточнена "в ближайшее время", работа на этом направлении ведется на постоянной основе.
"Работа постоянная ведется — и двусторонняя, и по линии правительств, там (вице-премьер РФ Алексей — ред.) Оверчук работает, премьеры тоже работают", — отметил Песков.