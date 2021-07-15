МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Для начала стоит понять, все ли в порядке с бюджетом – хватает ли текущих доходов, какие статьи расходов можно исключить. Вполне возможно, что из-за отсутствия финансовой дисциплины человек теряет тысячи, а то и десятки тысяч рублей если не ежемесячно, то ежегодно. Об этом рассказал агентству "Прайм" эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

К примеру, тот же кофе по дороге на работу можно спокойно заменить на домашний — в Москве это сэкономит как минимум пару тысяч. Теоретически можно иногда обедать не в кафе, а готовить дома заранее – экономия при такой замене раз в неделю будет точно такой же.

"После этого стоит разобраться с кредитными картами и кредитами – по большому счету, в их использовании нет ничего плохого, но пользоваться ими нужно с умом, то есть так, чтобы или совсем не платить проценты и получать бонусы или кешбэк за использование, либо чтобы переплата была максимально скромной", — отмечает финансист.

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И уже после этих действий почти наверняка появится определенная сумма, которую можно спокойно откладывать или инвестировать.

По словам Кричевского, оптимальный запас денежных средств "на черный день" на текущих счетах или наличными – от 3 месяцев до года заработка либо расходной части бюджета. И держать эту финансовую подушку лучше в нескольких валютах — и для диверсификации, и для защиты от инфляции с девальвацией.

"Постепенно будет увеличиваться отложенная сумма, а вместе с ней и желание развиваться, зарабатывать больше – масса исследований показывали, что наличие определенной подушки безопасности позволяет людям чувствовать себя увереннее", — убежден специалист.

Соответственно, "лишние" средства можно инвестировать в маловолатильные дивидендные бумаги, облигации проверенных компаний с доходом от 10% годовых, или недвижимость. Говоря о недвижимости, паи в закрытых фондах недвижимости сейчас стоят от пяти тысяч рублей, а самый дешевый офис с арендатором – от полутора миллионов, то есть порог входа здесь значительно меньше, чем мог бы быть несколько лет назад. И как инвестиции на долгосрок, по мнению специалиста, следует рассматривать именно коммерческую, а не жилую недвижимость.

"Как результат, за несколько лет вышеописанные методы помогут и сформировать определенную подушку безопасности, и сделать задел на будущее в виде небольшого инвестпортфеля, и фактически никак не повлияют на текущий образ жизни. Но основное значение здесь будет иметь именно финансовая дисциплина, которая будет нарабатываться как привычка со временем", — заключил эксперт.



