МОСКВА, 17 июл – ПРАЙМ. Некоторые банки стремятся ввести вкладчиков в заблуждение при оформлении вкладов и депозитов, при этом приемы достаточно простые, рассказал "АиФ" финансист Алексей Лашко. Банки стали реже одобрять россиянам кредиты на автомобили

По его словам, банки могут обещать ставки выше рыночных. Но при этом привлекательный процент действует только в первый месяц действия вклада, а дальше он будет меньше, чем в остальных финансовых организациях.

Также ставка может оказаться привязаной к какому-либо условию — например, к изменению ключевой ставки, стоимости валюты или показателей выручки банка за период. Так как клиент не может повлиять на эти условия, он станоится заложником ситуации. Ставка, вероятнее всего, не вырастет, а, наоборот, будет снижаться.

По накопительным счетам с привлекательной ставкой такие условия привязаны к сумме денег на счете: чем больше у вкладчика денег, тем меньше ставка.

Кроме того, в одностороннем порядке может быть изменен процент. Банк может прописать такое условие в договоре. Обычно о нем умалчивается. Чаще всего такое распространяется на накопительные счета или доходные карты.

Еще банки могут прибегать к платным дополнительным услугам — это платные платежки, СМС-информирование, push-уведомления, дополнительные ненужные опции, вроде скидок в таких магазинах, которого нет в городе.

Вместо вкладов могут предложить другие финансовые продукты с высокой доходностью. Называются они доверительным управлением. Гражданин заключает с банком договор, отдает сбережения, а банк передает средства в стороннюю инвестиционную компанию, которая будет вкладывать деньги в рыночные инструменты. При этом деньги не застрахованы государством, забрать их в любой момент нельзя, и высокая доходность также не гарантируется, она зависит от ситуации на финансовых рынках, которые сегодня растут, а завтра падают.

"Понятное дело, что за все манипуляции банк не отвечает, так как все формальности соблюдены и все, что происходит в банке, в рамках правого поля. На каждое действие есть согласие клиента, его подпись или галочка в приложении. Поэтому ответственность целиком и полностью ложится только на вас. Внимательно читайте документы, изучайте, задавайте вопросы", — сказал Лашко.

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