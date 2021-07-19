МОСКВА, 19 июл – ПРАЙМ. Стоимость ОСАГО в этом году может вырасти на 5–10% из-за увеличения убытков по полисам в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, рассказали "Известиям" в крупных страховых компаниях. МВД предложило отменить обязательный техосмотр

В отрасли считают, что на ситуацию повлияли рост частоты обращений и увеличение среднего размера убытка на фоне подорожания запчастей из-за курса рубля.

Наибольшего изменения по сравнению с прошлым годом ожидают в "Ингосстрахе". Рост стоимости запчастей и эффект пандемии, который снизил частоту обращений клиентов в прошлом году, могут привести к росту убыточности ОСАГО на 7–10%, считает директор департамента актуарных расчетов — главный актуарий организации Николай Горбачев.

В "Югории" рост ожидают примерно на уровне 5%, при этом за первое полугодие 2021 года средний размер убытка повысился на 13% к аналогичному периоду 2020-го, а частота обращений клиентов по страховым случаям — на 10%, рассказала заместитель генерального директора — регионального директора Лусине Бундакова. По ее мнению, на последнее повлияло ослабление карантинных ограничений в регионах и аномальная зима, приведшая к росту числа аварий.

В страховой компании "МАКС" число случаев с убытками за прошедшие шесть месяцев 2021 года выросло на 15%. На издержках также отразилось повышение цен на запчасти из-за ослабления рубля, отметил заместитель гендиректора "РЕСО-Гарантия" Игорь Иванов. Только за I квартал 2021 года средний размер убытка по ОСАГО вырос на 3% по отношению к аналогичному периоду 2020-го и за год он увеличится еще больше, уверен директор департамента обязательных видов страхования "АльфаСтрахование" Денис Макаров.

Директор страховых рейтингов НРА Татьяна Никитина считает, что основные причины роста убыточности ОСАГО в 2021 году — учащение страховых случаев и повышение среднего размера выплаты. Кроме того, затраты выросли из-за введения новой судебной практики — необходимости компенсировать стоимость ремонта без учета износа запчастей.

Никитина уверена, что общий рост убыточности по ОСАГО в 2021 году может достичь 10%, если не произойдет макроэкономических потрясений. По ее мнению, в условиях серьезной конкурентной борьбы подорожание полиса окажется меньше — порядка 5%, но для отдельных категорий клиентов страховщики будут применять максимальные тарифы.

Читайте также:

Возьмутся всерьез. Что будет с техосмотром без связки с ОСАГО