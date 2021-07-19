МОСКВА, 19 июл – ПРАЙМ. Под влиянием мошенников клиент банка может совершить действие, которое потом помешает ему вернуть украденные деньги, предупредил в интервью радио Sputnik первый замдиректора департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев. Россиян предупредили о новых опасных схемах мошенничества

Российское законодательство предусматривает, что если со счета были похищены деньги, то владельцу достаточно написать соответствующее заявление в банк, и их обязаны вернуть. Но возникнут трудности в том случае, мошенники не самостоятельно крадут средства, а заставляют их владельцев "помогать" с собственным ограблением.

"Чтобы вернуть похищенные мошенниками деньги, надо обратиться в свой банк и написать соответствующее заявление. Пользователь финансовых услуг защищен законом и может в любом случае свои деньги вернуть, но есть определенные тонкости. Если в ходе общения со злоумышленниками клиент совершил действие самостоятельно, то в этом случае вернуть деньги будет гораздо сложнее", – сказал он.

Среди шагов, которые могут затруднить возврат похищенных средств, Сычев выделил добровольную передачу злоумышленникам персональных или банковских данных.

"Под самостоятельными действиями имеется в виду, что человек сам совершил платеж или сам совершил действие для того, чтобы передать пин-код, или код из СМС, или что-то еще, что позволяет совершать операцию. Если он сделал что-то из этого, то человек нарушил договор с банком. Нарушил условия использования того или иного банковского продукта", – сказал эксперт.

Если мошенникам удалось обмануть человека и узнать его данные, а затем с их помощью украсть средства, то в Центробанке рекомендуют обратиться с заявлением не только в кредитную организацию, но и в полицию. В этом случае возврат средств будет происходить через суд.

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