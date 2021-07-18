Россиянам рассказали, как распознать мошенников в мессенджерах
МОСКВА, 18 июл – ПРАЙМ. В мессенджерах активизировались мошенники, рассылающие различные сообщения, чтобы завлечь жертвы, пишут "Известия".
В компании Viber уточнили, что большинство схем можно разделить на четыре варианта. Чаще всего злоумышленники пишут или звонят после размещения онлайн-объявлений — они предлагают откликнувшимся пользователям ссылку на ложную оплату товара.
Также в ходу стандартная схема с "банковскими сотрудниками".
Актуальны фейковые ссылки на розыгрыши и конкурсы, которые ведут на поддельные страницы.
Кроме того, встречаются мнимые сообщения о получении субсидий или социальных выплат — под разными предлогами злоумышленники пытаются узнать данные банковских карт или присылают поддельную ссылку для оплаты.
"Для того чтобы определить, с кем вы общаетесь — настоящими компаниями или самозванцами, вы можете сравнить данные с официального сайта банка: в мошеннических аккаунтах нередко есть отличия от оригинала", — посоветовали в Viber.
"Лаборатория Касперского" выяснила, что фишинговые ссылки в России распространяются чаще всего через WhatsApp — в 83% случаев. На втором месте Viber: на него пришлась каждая десятая подобная атака. Доля таких инцидентов в Telegram составила 7%. При анализе рассматривался период с декабря 2020-го по май 2021 года.
Адвокат Виталия Недбай в качестве сомнительных выделяет сообщения о выигрыше в лотерею — обычно ради получения денег необходимо ввести телефон или номер карты. Также он советует насторожиться, если в письме говорится об обстоятельствах, к которым вы не имеете отношения, например, о непогашенном кредите или судебных разбирательствах.
Аферисты нередко заманивают пользователей распродажей, где якобы уступают товары в десять раз дешевле их реальной стоимости, отмечает эксперт в области информационных технологий Сергей Калинин.
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