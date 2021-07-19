МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Почти три четверти российских школьников сталкивались с финансовыми мошенниками, при этом их родители часто не знают об этом, показало исследование образовательной компании Maximum Education и СК "Росгосстрах жизнь", которое есть в распоряжении РИА Новости. В ЦБ объяснили, как вернуть украденные мошенниками деньги

Компании опросили более 2 тысяч школьников 5-11 классов из всех федеральных округов РФ, а также их родителей.

"Школьникам предлагалось ответить на вопрос "сталкивался ли ты хотя бы раз с финансовым мошенничеством (звонили ли тебе мошенники по телефону, обманывали ли в онлайн-играх и так далее)?" Взрослым, в свою очередь, предлагалось рассказать, сталкивались ли с мошенничеством их дети. Положительно ответили 76% опрошенных школьников и лишь 28% взрослых", — говорится в сообщении.

Половина опрошенных родителей отметили, что их дети не сталкивались с финансовым мошенничеством, а каждый пятый затруднился ответить на этот вопрос, сообщают авторы исследования.

"Важнейшая проблема, которую хорошо иллюстрирует опрос – подростки сегодня сталкиваются с финансовым мошенничеством, а родители часто об этом не знают. Поэтому сложно не поддержать внедрение во ФГОС для начальной и средней школы преподавания финансовой грамотности", — прокомментировал генеральный директор Maximum Education Михаил Мягков.

Также исследование показало, что российские школьники оценивают уровень своих знаний по финансовым вопросам в среднем на четыре с минусом.

"Школьники оценивают уровень своих знаний по базовым финансовым вопросам в среднем на "четыре с минусом" и признают, что им есть куда расти. Например, каждый третий подросток не знает, что такое НДС, почти половина — что такое НДФЛ. Каждый пятый не имеет никакого представления о том, как защититься от финансового мошенничества", — говорится в сообщении.

Авторы исследования отмечают, что подавляющее большинство опрошенных позитивно отнеслись к перспективе введения в школах уроков финансовой грамотности. "Причем дети приветствуют эту инициативу даже активнее взрослых (на соответствующий вопрос ответили положительно 90% детей и 83% взрослых)", — подчеркивается в сообщении.

Большинство опрошенных школьников (79%) верят, что изучение этой дисциплины в школах позволит им стать грамотнее в финансовых вопросах. Не верят в это 6% школьников, 15% пока не понимают, поможет ли им это стать грамотнее.

"Каждый пятый родитель отмечает, что его ребенок не осознает уровень достатка своей семьи и, условно говоря, может попросить "последний айфон" или дорогой игровой ноутбук, "как у друзей", в то время как родители могут позволить себе такую покупку только в кредит или в рассрочку. Еще 40% родителей говорят, что их ребенок осознает уровень достатка своей семьи, но все равно периодически обращается с просьбой купить чрезмерно дорогую вещь", — указывают авторы.

Исследование также показало, что подавляющее большинство родителей (87%) дают своим детям карманные деньги. "Из них почти каждый третий (30%) считает, что его ребенок тратит деньги бездумно. Относительное большинство (46%) убеждены, что их дети тратят деньги с умом. А каждый четвертый указал, что не отслеживает, на что и как дети тратят карманные деньги", — добавляется в сообщении.

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