МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Эти дни снова активизировались телефонные мошенники, только теперь оригинальность их уловок стала еще больше. По данным ВЦИОМ, в последние полгода половина россиян сталкивалась с телефонными мошенниками, а каждый десятый перевел им деньги. За первые четыре месяца этого года число кибермошеничеств выросло больше, чем на четверть. О том, как защитится от обмана и какие самые распространенные варианты "развода на деньги" используют злоумышленники, рассказала "Комсомольская правда" со ссылкой на слова директора Научно-исследовательского финансового института при Минфине России Владимира Назарова. Россиянам рассказали, как распознать мошенников в мессенджерах

ФИШИНГОВЫЕ САЙТЫ, QR-КОДЫ И ТЕМА КОРОНАВИРУСА — ПОПУЛЯРНЫЕ СХЕМЫ МОШЕННИКОВ

Он напомнил, что одна из самых популярных уловок телефонных мошенников — это звонок якобы из службы безопасности банка. Клиенту сообщают о подозрительной операции и предлагают быстро решить проблему: перевести деньги на якобы безопасный счет, либо назвать конфиденциальную информацию — пароли из СМС и push-уведомлений, CVС\CVV-коды.

"Сейчас у мошенников стала популярна новая версия этой схемы: они представляются сотрудниками правоохранительных органов и предупреждают граждан, что на их имя собираются оформить кредит. Цель преступников не меняется: либо выведать личные данные, либо заставить перевести деньги на мошеннический счет", — отметил Назаров.

Хорошо работает и отлаженная мошенниками схема "крика о помощи" в соцсетях. Они получают доступ к чужому аккаунту и от имени этого человека начинают рассылать сообщения вроде "срочно, помоги, попал в аварию!" или "очень некогда, мама в реанимации, кинь немного денег" и прочие истории. Люди часто не могут отказать, когда близкий человек в беде, к тому же в этом случае просят небольшую сумму. Назаров напомнил, что если вы получаете такое сообщение, то необходимо связаться с человеком другим способом — лучше всего позвонить и спросить, правда ли то, что случилось. И уже тогда принимать решение о помощи. "Как показывает статистика, в большинстве случаев якобы попавший в аварию человек спокойно сидит дома", отметил эксперт.

Назаров отметил, что практически всегда "в тренде" фишинговые сайты — двойники популярных интернет-магазинов или порталов по оказанию услуг. В этом случае для совершения покупки посетителей просят ввести данные карты или провести платеж с помощью электронного кошелька или прямого перевода. Проблема в том, что распознать обман в этом случае непросто, ведь подобные сайты практически полностью копируют оригинал. Как правило, подобные ресурсы существуют недолго, поэтому создаются за несколько дней или недель до использования. Обратите внимание на дату создания и, если она вызывает подозрение, стоит проверить подлинность ресурса, на котором вы собираетесь совершить платежную операцию.

Инвестиции — это еще одна прибыльная для мошенников история. "Навязчивая реклама, обещание сверхдоходности, высокотехнологичный и малопрозрачный бизнес, который якобы совсем скоро взорвет рынок — вот основные признаки обмана", — подчеркнул эксперт.

Назаров добавил, что сегодня злоумышленники практикуют все более сложные и часто гибридные схемы дистанционного хищения. "Например, сейчас в соцсетях набирает обороты целый мошеннический проект, в котором на первом этапе запускается фальшивое видео, так называемый дипфейк, с призывом от известной персоны получить подарок или совершить выгодную покупку. А затем пользователям дается ссылка на фишигновый сайт, где введенные ими платежные данные становятся собственностью злоумышленников", — рассказал он.

В преступных целях очень часто эксплуатируется тема COVID-19. Мошенники предлагают доверчивым гражданам на особых условиях получить медицинскую помощь, материальную поддержку, различные виды компенсации. "Для этого рассылают соответствующие электронные письма с применением государственной символики и названиями крупных российских банков. При переходе по ссылке на фальшивый сайт, человек заполняет заявление, вводит необходимые личные данные и реквизиты карты, включая код CVC. Располагая необходимой платежной информацией, мошенники спокойно списывают чужие средства", — объяснил Назаров.

Помимо этого активно отрабатываются схемы обмана на площадках интернет-сервисов с объявлениями о продаже товаров и услуг. Мошенники используют разные варианты с оплатой перед покупкой, внесением аванса, запросами платежных данных. Эксперт рассказал о финансовых привычках россиян

Назаров напомнил, что в связи с повсеместным распространением QR-кодов злоумышленники начали распространять ложные рекламные материалы, к которым прикреплен заведомо опасный код. Как правило, это могут быть предложения скидок, каких-то щедрых акций или товаров по очень низким ценам.

Иногда мошенники просто клеят поверх настоящих QR-кодов свои — это может произойти в кафе или ресторанах. Вы думаете, что сейчас подключите бесплатный wi-fi или перейдете на раздел с меню, а в реальности попадаете на поддельный сайт, где происходит передача платежных данных клиента преступникам, либо производится платежная операция, в результате которой деньги пользователя уходят в карман злоумышленников. Поэтому нужно быть крайне внимательными. Упрощает жизнь то, что сейчас есть мобильные приложения, с помощью которых можно проверить безопасность QR-кода.

КАК НЕ ПОПАСТЬСЯ НА УЛОВКИ МОШЕННИКОВ?

Назаров посоветовал россиянам прежде всего соблюдать принципы "финансовой гигиены":