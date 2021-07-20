МОСКВА, 20 июл – ПРАЙМ. В России предложили разрешить работодателям выдавать ипотеку сотрудникам под низкий процент и оформлять купленные квартиры в залог, пишут "Известия". Хуснуллин пообещал запустить ипотеку для частных домов до конца года

С инициативой выступила федеральная сеть риелторских компаний "Этажи", направившая письмо в адрес премьер-министра Михаила Мишустина.

По мнению риэлторов, нужно разработать упрощенную систему лицензирования такой деятельности для компаний. Так появится альтернативный вариант покупки жилья, что может увеличить его доступность в стране.

Реализация инициативы, как отмечается, позволит повысить конкуренцию на ипотечном рынке за счет бизнеса, а компании получат инструмент повышения лояльности сотрудников и инвестирования денег, считают в отрасли.

"Мы предлагаем компаниям дать возможность выдавать ипотеку своим сотрудникам под низкий процент, став фактически финансовыми организациями. Им нужно позволить оформлять закладные и оперировать ими. Работодатели смогут также выдавать кредиты с более низким первоначальным взносом, поскольку у них есть возможность свободно распоряжаться собственными средствами", — сказал изданию глава сети "Этажи" Ильдар Хусаинов.

Ставка по ипотеке от компании может быть дифференцированной — например, зависеть от показателей работы сотрудника или быть увеличена при увольнении. Существующее сегодня законодательство ограничивает деятельность компаний в этой сфере — правом на проведение подобных операций наделены только банки, отметили в компании. Эксперты считают, что традиционную систему банковского кредитования нововведение не заменит, а просто станет еще одним инструментом. При этом нужно предусмотреть механизм выкупа закладных у работодателя банком или другим работодателем при увольнении сотрудника.

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