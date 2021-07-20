МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Пандемия коронавируса ускорила развитие удаленных сервисов в банках и заставила их задуматься об оптимизации числа отделений, рассказал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Эксперт рассказал о финансовых привычках россиян

На основе данных Банка России аналитик выяснил, что на 1 июля за год количество головных офисов действующих кредитных организаций сократилось на 49, филиалов – на 88, дополнительных офисов – на 554, операционных касс вне кассового узла – на 132, кредитно-кассовых офисов – на 168, операционно-кассовых офисов – на 277. По подсчетам аналитика, лидером сокращений количества дополнительных офисов стали Московская область (143), Москва (114) и Санкт-Петербург (57).

"Основная причина сокращения – отзыв и добровольное аннулирование лицензий. Кроме того, происходит оптимизация банковских сетей с целью сокращения издержек. Еще один фактор — банковская цифровизация, способствующая переходу на удаленные каналы обслуживания", — считает Осадчий.

Тренд на онлайн-обслуживание наблюдался и раньше, при этом пандемия активизировала этот процесс, добавляет руководитель региональной сети "БКС Мир инвестиций" Сергей Данилов. По его мнению, при всех своих плюсах дистанционный формат не может заменить полностью личное взаимодействие, особенно, когда речь идет о крупных суммах.

"За цифровыми сервисами будущее, но офисы финансовых компаний продолжат существовать. Однако малоэффективные отделения, например, с точки зрения расположения или дублирования друг друга будут закрываться", — прогнозирует эксперт.

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