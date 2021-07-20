МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Стоимость биткоина во вторник утром опустилась ниже 30 тысяч долларов впервые почти за месяц, свидетельствуют данные торгов. Эксперты рассказали, почему биткоин продолжит падать в цене

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 7.27 мск снижался в цене на 6,7% — до 29,56 тысячи долларов.

А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевеет на 6,71% — до 29,58 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.

В последний раз котировки самой популярной криптовалюты опускались ниже 30 тысяч долларов 22 июня.

Снижение происходит на фоне недавней волатильности на фондовых и сырьевых рынках. Так, в понедельник основные фондовые индексы Европы упали на 2,5%, США — на 1-2%, нефть подешевела на 6%.

Читайте также:

Подсчитаны убытки инвесторов на фоне падения рынка криптовалют