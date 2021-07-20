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Цена биткоина опустилась ниже 30 тысяч долларов
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Стоимость биткоина во вторник утром опустилась ниже 30 тысяч долларов впервые почти за месяц, свидетельствуют данные торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже... ПРАЙМ, 20.07.2021
биткоин, новости, финансы, криптовалюты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Стоимость биткоина во вторник утром опустилась ниже 30 тысяч долларов впервые почти за месяц, свидетельствуют данные торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 7.27 мск снижался в цене на 6,7% — до 29,56 тысячи долларов.
А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевеет на 6,71% — до 29,58 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.
В последний раз котировки самой популярной криптовалюты опускались ниже 30 тысяч долларов 22 июня.
Снижение происходит на фоне недавней волатильности на фондовых и сырьевых рынках. Так, в понедельник основные фондовые индексы Европы упали на 2,5%, США — на 1-2%, нефть подешевела на 6%.
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