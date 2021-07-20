МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль шведского автоконцерна Volvo по итогам первого полугодия текущего года упала в годовом выражении почти в 3,75 раза и составила 18,068 миллиарда шведских крон (2,07 миллиарда долларов), говорится в отчетности автопроизводителя. Чистая прибыль "Камаза" в первом полугодии выросла более чем в пять раз

Разводненная прибыль на акцию по итогам отчетного периода составила 8,72 шведской кроны (1 доллар) против 2,16 шведской кроны (0,24 доллара) годом ранее. Выручка компании в годовом выражении выросла на 12%, до 184,579 миллиарда крон (21,18 миллиарда долларов).

По итогам второго квартала чистая прибыль Volvo составила 9,064 миллиарда шведских крон (1,04 миллиарда долларов) против 44 миллиона шведских крон (5,05 миллиона долларов) год назад. Разводненная прибыль на акцию по итогам отчетного периода составил 4,38 кроны шведской кроны (0,5 доллара) против убытка в 0,14 шведской кроны (0,02 доллара) годом ранее. Выручка компании в годовом выражении выросла на 23,7%, до 90,561 миллиарда крон (10,4 миллиарда долларов).

"Во втором квартале 2021 года спрос на продукты и услуги Volvo Group оставался высоким", — приводятся в отчетности слова президента и гендиректора Volvo Мартина Лундстедта (Martin Lundstedt). Он добавил, что в минувшем квартале нехватка полупроводников, а также других производственных материалов привела к приостановкам производства, отрицательно сказавшимся на объемах и расходах.

Компания Volvo, основанная в 1927 году, является одним из мировых лидеров по производству грузовых автомобилей, автобусов, строительной техники, а также морских и промышленных двигателей. Штаб-квартира компании находится в шведском Гетеборге.