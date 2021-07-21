МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль немецкого автомобильного концерна Daimler, приходящаяся на акционеров, в первом полугодии 2021 года составила 7,888 миллиарда евро против прошлогоднего убытка в 1,907 миллиарда евро, следует из пресс-релиза компании. Чистая прибыль Volvo за первое полугодие выросла в 3,7 раза

Прибыль в пересчете на акцию составила 7,37 евро, тогда как годом ранее убыток за аналогичный период составлял 1,78 евро. Выручка Daimler поднялась на 25% в годовом выражении — до 84,499 миллиарда евро.

По итогам второго квартала компания получила чистую прибыль в 3,598 миллиарда евро, годом ранее убыток за второй квартал составлял 2,001 миллиарда евро. Прибыль в пересчете на акцию составила 3,36 евро против убытка годом ранее в 1,87 евро. Выручка поднялась на 44% — до 43,482 миллиарда евро.

Объем продаж автомобилей компании во втором квартале составил 736,4 тысячи штук, что на 36% выше показателя годичной давности. Названы типичные ошибки, мешающие вам продать автомобиль

Компания ожидает, что дефицит полупроводников затронет бизнес компании и во втором полугодии. Также Daimler прогнозирует, что продажи автомобилей в текущем году будут несколько выше уровня прошлого года, а показатели EBIT и выручки будут значительно выше прошлогоднего.

Daimler AG — один из крупнейших мировых автоконцернов, которому, в частности, принадлежит 15% акций российского "Камаза". Был образован в 1883 году, в 1926 году стал акционерным обществом Daimler-Benz. В 1998 году в результате слияния с американской автомобильной корпорацией Chrysler была образована компания Daimler Chrysler AG. В 2007 году автомобильный гигант был вновь переименован в Daimler. Штат компании по состоянию на конец второго квартала 2021 года составлял около 289,6 тысячи человек.