МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. В России уровень просрочки по кредитам упал до уровня, на котором был до наступления пандемии коронавируса. Об этом свидетельствуют данные бюро кредитных историй "Эквифакс". Об этом пишет РБК.

На данный момент доля кредитов, по которым граждане не платят 90 дней и больше, упала до 6,7% от общего объема задолженности. При этом весь объем розничного кредитного портфеля составляет 12,55 триллиона рублей. Однако снижение числа так называемых "плохих" кредитов связана с ростом выдачи новых займов, так что в будущем рост просрочки неизбежен, предупреждают эксперты. Россиянам дали совет, стоит ли сейчас хранить деньги на вкладах

Кроме того, снижение доли просроченной задолженности связано с продажей долгов кредиторам. "В июне объем дефолтной задолженности сократился сразу на 3%, что явилось следствием ее списания кредиторами", — объяснил глава "Эквифакса" Олег Лагуткин.

Руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента "Райффайзенбанка" Алексей Крамарский предупредил, что наличие просроченной задолженности может сильно навредить при попытке получить займ в будущем.

Помимо этого, серьезно влияют на решение о выдаче кредита просроченные выплаты по ЖКХ, сотовой связи и штрафам. Весомым обстоятельством для отказа в займе эксперт также назвал регулярные обращения к услугам микрофинансовых организаций, а также частые запросы кредитной истории со стороны других банков: это можно трактовать как частый отказ с их стороны.