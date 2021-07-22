МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль южнокорейской автомобилестроительной компании Hyundai Motor, приходящаяся на акционеров, по итогам первого полугодия составила 3,089 триллиона вон (2,7 миллиарда долларов), что в 4,5 раза выше показателя годичной давности, следует из отчетности компании. Чистая прибыль Volvo за первое полугодие выросла в 3,7 раза

Выручка за полугодие составила 57,717 триллиона вон (50 миллиардов долларов), что на 22,3% выше показателя прошлого года. Операционная прибыль в годовом выражении подскочила в 2,4 раза, до 3,543 триллиона вон (3,1 миллиарда долларов).

Во втором квартале чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, поднялась в 7,7 раза, до 1,762 триллиона вон (1,5 миллиарда долларов). Выручка стала выше на 38,7% к прошлому году и составила 30,326 триллиона вон (26,2 миллиарда долларов). Операционная прибыль выросла в 3,2 раза, до 1,886 триллиона вон (1,6 миллиарда долларов).

По итогам второго квартал компания продала 2,022 миллиона машин, что на 40,8% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Hyundai Motor Company была создана в 1967 году, с 1999 года входит в состав группы Hyundai Kia Automotive Group. Штаб-квартира расположена в Сеуле. Компания является крупнейшим автопроизводителем в Южной Корее и четвертым в мире. Выпускает легковые автомобили, грузовики и автобусы.