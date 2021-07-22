МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль южнокорейской автомобильной компании Kia Motors, приходящаяся на акционеров, в первом полугодии выросла в 6,1 раза и составила 2,378 триллиона корейских вон (2,1 миллиарда долларов), говорится в отчетности компании. Hyundai Motor отчиталась о чистой прибыли за первое полугодие

Выручка за полугодие составила 34,921 триллиона вон (30,2 миллиарда долларов), поднявшись на 34,6% в годовом выражении. Операционная прибыль выросла в 4,3 раза — до 2,564 триллиона вон (2,2 миллиарда долларов). За шесть месяцев розничные продажи компании составили 1,529 миллиона автомобилей (рост на 32,1% в годовом выражении).

Во втором квартале чистая прибыль Kia составила 1,343 триллиона вон (1,2 миллиарда долларов), что в 10,6 раза выше прошлогоднего показателя. Выручка увеличилась в 1,6 раза — до 18,339 триллиона вон (15,9 миллиарда долларов). Операционная прибыль подскочила в 10,2 раза — до 1,487 триллиона вон (1,3 миллиарда долларов). Розничные продажи машин за три месяца выросли в 1,5 раза в годовом выражении – до 824 тысяч.

Kia Motors — южнокорейская автомобильная компания, основана в 1944 году. Ежегодно производит около 1,4 миллиона автомобилей, имеет 14 заводов в восьми странах. Штат компании составляет более 40 тысяч человек.