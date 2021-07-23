МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Банк России повысил ожидания по ключевой ставке в среднем за 2021 год до 5,5-5,8% с 4,8-5,4%, при этом с 26 июля по конец года она прогнозируется в диапазоне 6,5-7,1%, говорится в среднесрочном прогнозе регулятора. Банк России прогнозирует снижение инфляции до 4-4,5% в 2022 году

Также ЦБ повысил прогноз средней ключевой ставки за 2022 год до 6-7% с 5,3-6,3%. В 2023 году по-прежнему ожидается средняя ставка в 5-6% годовых.

Регулятор в апреле начал публиковать прогнозные диапазоны среднего уровня ключевой ставки за год. Данный вариант прогноза предполагает, что в течение года ключевая ставка может находиться как выше, так и ниже своего среднего уровня за год. Таким образом, прогноз траектории средней ключевой ставки не следует интерпретировать как границы изменения ключевой ставки в течение соответствующего года.

Банк России ранее в пятницу в четвертый раз подряд повысил ключевую ставку, на этот раз сразу на 1 процентный пункт — до 6,5% годовых. Одновременно регулятор немного смягчил сигнал по дальнейшему повышению ключевой ставки: будет оценивать целесообразность дальнейшего ее повышения на ближайших заседаниях.