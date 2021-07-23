МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Банк России повысил ожидания по ключевой ставке в среднем за 2021 год до 5,5-5,8% с 4,8-5,4%, при этом с 26 июля по конец года она прогнозируется в диапазоне 6,5-7,1%, говорится в среднесрочном прогнозе регулятора.
Также ЦБ повысил прогноз средней ключевой ставки за 2022 год до 6-7% с 5,3-6,3%. В 2023 году по-прежнему ожидается средняя ставка в 5-6% годовых.
Регулятор в апреле начал публиковать прогнозные диапазоны среднего уровня ключевой ставки за год. Данный вариант прогноза предполагает, что в течение года ключевая ставка может находиться как выше, так и ниже своего среднего уровня за год. Таким образом, прогноз траектории средней ключевой ставки не следует интерпретировать как границы изменения ключевой ставки в течение соответствующего года.