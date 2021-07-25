МОСКВА, 25 июн – ПРАЙМ. Повышение Банком России ключевой ставки до 6,5% годовых повлечет рост процента по ипотечным кредитам до 0,7%, спрогнозировали в разговоре с URA.RU заместитель директора института "Центр развития" Валерий Миронов и экономист Эдуард Матвеев. Титов рассказал, кому выгодно повышение ключевой ставки

"Банки начнут реагировать примерно через неделю или полторы, ориентируясь на Сбербанк. Если он повысит ставки по кредитам на 0,7—1 процентного пункта, то и остальные отреагируют. Основное влияние будет оказано на ставки по кредитам и ипотеке и приведет к примерному увеличению на 0,5 или 0,7%", — отметил Миронов.

В свою очередь, Матвеев считает, что рост ключевой ставки окажет влияние на ипотечный процент. Но большинство банков были готовы к этому и поэтому заранее начали подъем ставок по ипотеке.

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