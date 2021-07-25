МОСКВА, 25 июн – ПРАЙМ. Повышение Банком России ключевой ставки до 6,5% годовых повлечет рост процента по ипотечным кредитам до 0,7%, спрогнозировали в разговоре с URA.RU заместитель директора института "Центр развития" Валерий Миронов и экономист Эдуард Матвеев.
"Банки начнут реагировать примерно через неделю или полторы, ориентируясь на Сбербанк. Если он повысит ставки по кредитам на 0,7—1 процентного пункта, то и остальные отреагируют. Основное влияние будет оказано на ставки по кредитам и ипотеке и приведет к примерному увеличению на 0,5 или 0,7%", — отметил Миронов.
В свою очередь, Матвеев считает, что рост ключевой ставки окажет влияние на ипотечный процент. Но большинство банков были готовы к этому и поэтому заранее начали подъем ставок по ипотеке.