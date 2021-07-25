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Цена биткоина поднялась выше 34 тысяч долларов
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Стоимость криптовалюты биткоин в воскресенье поднялась выше 34 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин... ПРАЙМ, 25.07.2021
биткоин, криптовалюта, новости, финансы, криптовалюты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Стоимость криптовалюты биткоин в воскресенье поднялась выше 34 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 18.48 мск воскресенья рос в цене на 1,2% — до 34,24 тысячи долларов.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, цена биткоина растет на 0,99% за последние сутки, до 34 232 долларов.
Ранее на этой неделе стоимость биткоина опускалась ниже 30 тысяч долларов впервые почти за месяц.
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