МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Стоимость криптовалюты биткоин в воскресенье поднялась выше 34 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

Биржи Европы

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На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 18.48 мск воскресенья рос в цене на 1,2% — до 34,24 тысячи долларов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, цена биткоина растет на 0,99% за последние сутки, до 34 232 долларов.

Ранее на этой неделе стоимость биткоина опускалась ниже 30 тысяч долларов впервые почти за месяц.

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