МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Мошенники в 2021 году стали чаще подделывать сайты российских кредитных организаций: на текущий момент уже выявлено 3258 лжебанка, что составляет 75% от объема прошлого года, рассказали РИА Новости в компании Bi.Zone. Россиянам посоветовали, как нужно действовать в случае утечки данных

"За 2020 год нашими экспертами было выявлено 4323 сайта, маскирующихся под известные кредитные организации. 2021 год показывает стабильный рост количества таких ресурсов. Уже сейчас экспертами выявлено 3258 подобных сайтов, что составляет 75% от объема прошлого года. Такими темпами в этом году рост может составить 13%", — отметил директор блока экспертных сервисов компании Евгений Волошин.

Отмечается, что фишинговые сайты максимально близко копируют веб-ресурсы банков: мошенники подстраивают интерфейс под различные кредитные организации и перерисовывают дизайнерское оформление известных банковских продуктов. Такие сайты предлагают жертве ввести логин и пароль, имитируя официальную страницу авторизации банка, также они предлагают перевести деньги с карты на карту и просят пользователя ввести данные карт. В результате злоумышленники собирают персональные данные и воруют деньги россиян.

Волошин призвал россиян следить за названием банка в адресной строке, при открытии ссылки сайта банка проверять префикс HTTPS, а также обращать внимание на то, открывается ли ресурс без ошибок и предупреждения безопасности. Также с осторожностью стоит переходить по ссылкам из контекстной рекламы, нередко злоумышленники используют её и покупают места в верхних строчках поисковой выдачи, добавил эксперт.

Фишинговый сайт — мошеннический ресурс, созданный для кражи денег или получения данных банковских карт. По данным ЦБ, основные утечки данных идут через них, а также разные интернет-магазины и другие ресурсы, которые собирают информацию о людях. Блокировка сайтов в России возможна только по решению суда, саму блокировку осуществляет Роскомнадзор. При этом с 1 декабря мошеннические сайты также будут блокироваться по инициативе Банка России во внесудебном порядке.

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