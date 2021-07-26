МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США, в отличие от ЦБ РФ, не может позволить себе бороться с инфляцией через повышение ставки, поскольку это вызовет рост расходов на обслуживание американского госдолга, заявил РИА Новости директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин. Эксперт оценил влияние решения ФРС США на курс рубля

ФРС на этой неделе проведет очередное заседание и в среду, 28 июля, огласит решение по монетарной политике. По итогам предыдущего заседания в середине июня регулятор, как и ожидалось, сохранил базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых.

Для российских инвесторов решение по ставке американского финансового регулятора важно, поскольку оно определит отношение к рисковым активам, к которым относятся в том числе и российские акции и облигации. Повышение ставки ФРС традиционно вызывает отток средств глобальных инвесторов из рисковых активов.

Однако Брагин считает, что в нынешних условиях такой шаг маловероятен — хотя бы из-за того, что госдолг США сейчас составляет не 30-40% ВВП, а порядка 130%.

"Высокие реальные ставки могут стать серьезной проблемой для госфинансов, особенно с учетом того, что выкуп госбумаг ФРС прямо противоречит задаче ужесточения денежно-кредитной политики. Поэтому, несмотря на инфляционные риски, ФРС просто физически может оказаться неспособна бороться с инфляцией повышением ставок. По крайней мере, сразу. Как следствие, растет вероятность того, что США придется прибегнуть к жесткой фискальной политике", — говорит эксперт.

Сочетание мягкой монетарной и жесткой фискальной политики очень благоприятно для облигаций, и это еще одно объяснение снижения доходностей длинных казначейских облигаций США. Но оно же болезненно для акций, особенно принадлежащих цикличным секторам, таким как строительство, транспорт, металлургия, товары и услуги не первой необходимости (discretionary) и т.п., отмечает он.

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