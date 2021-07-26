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2021
https://1prime.ru/finance/20210726/834295060.html
Цена биткоина приблизилась к 40 тысячам долларов
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Стоимость биткоина в понедельник утром торгуется на уровне в 38 тысяч долларов, при этом ночью показатель достиг 39,8 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов. На крупнейшей... ПРАЙМ, 26.07.2021
биткоин, новости, финансы, криптовалюты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Стоимость биткоина в понедельник утром торгуется на уровне в 38 тысяч долларов, при этом ночью показатель достиг 39,8 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 7.17 мск рос в цене на 12,3% — до 38,3 тысячи долларов.
А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожал на 12,3% — до 38,32 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.
На уровне ближе к 40 тысячам долларов биткоин торговался в последний раз 17 июня.
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