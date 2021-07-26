МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Стоимость биткоина в понедельник утром торгуется на уровне в 38 тысяч долларов, при этом ночью показатель достиг 39,8 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов. Что ждет биткоин на следующей неделе

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 7.17 мск рос в цене на 12,3% — до 38,3 тысячи долларов.

А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожал на 12,3% — до 38,32 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.

На уровне ближе к 40 тысячам долларов биткоин торговался в последний раз 17 июня.

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