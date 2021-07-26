МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Более 18 тысяч столичных компаний получили льготные кредиты на сумму около 133 миллиардов рублей, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.

Как сообщалось ранее, мэр Москвы Серей Собянин продлил программу льготных кредитов предприятиям малого и среднего бизнеса до конца 2021 года. Кроме того, максимальный размер кредита увеличен до 100 миллионов рублей, а срок субсидирования процентной ставки – до 24 месяцев. Мишустин озвучил предложения по поддержке экономики Курил

"За все время действия программы с мая 2020 года льготные кредиты на сумму более 132,9 миллиарда рублей получили свыше 18 тысяч компаний, в которых работают более 127 тысяч человек", — приводятся на сайте слова руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина.

Подчеркивается, что кредиты могут получить только предприятия малого и среднего бизнеса, работающие в приоритетных отраслях, среди которых туризм, образование, здравоохранение, культура и спорт.