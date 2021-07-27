МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Мошенники начали выманивать деньги россиян через якобы организованные мессенджерами розыгрыши денежных призов, рассказали РИА Новости в Сбербанке. Участникам конкурса обещают награду в несколько тысяч долларов, но из-за запрета на перевод валюты внутри России выигрыш необходимо конвертировать в рубли, за что злоумышленники требуют заплатить небольшую комиссию. Эксперт рассказал о самых распространенных видах мошенничества в сети

"Новая уловка мошенников — "акция мессенджеров". Злоумышленники объявляют о конкурсе в сети, якобы организованном популярными программами для переписки. Если человек переходит по ссылке, то попадает на фишинговый сайт, где написано, что призовой фонд акции составляет один миллион долларов", — сообщили в банке.

Желающим поучаствовать в конкурсе предлагают выбрать любой мессенджер, после чего сайт выдает размер приза — от 10 до 5000 долларов. Затем жертва переходит в чат с "администратором", где бот сообщает, что человек якобы попал в топ-100 пользователей соцсети и может получит ещё пять денежных призов. Итоговая сумма "выигрыша", как правило, составляет несколько тысяч долларов.

Однако российское законодательство запрещает переводы в иностранной валюте между резидентами, поэтому "оператор банка" в чате сообщает жертве, что деньги нужно конвертировать в рубли, за что потребуется внести небольшую комиссию в несколько сотен рублей. Для оплаты "сбора" просят ввести номер карты, имя владельца, срок действия и трехзначный код с оборотной стороны, а потом подтвердить операцию кодом из смс-сообщения. Таким образом, мошенники хотят не только выманить комиссию, но и получить возможность похитить все деньги со счёта жертвы.

Россиянам, чтобы не стать жертвой мошеннического "конкурса", необходимо тщательно проверять информацию о них: если найти информацию об организаторах не получается, лучше отказаться от участия, посоветовал РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

"Если для участия в конкурсе необходимо оплатить "комиссию" или "взнос", делать этого не нужно ни при каких обстоятельствах. Об этом просят только мошенники. Помните, что при конвертации валюты комиссию не нужно оплачивать отдельно, она взимается автоматически. Более того, если речь идёт о зачислении приза, все организационные расходы должен брать на себя организатор", — рекомендует он.

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