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2021
https://1prime.ru/finance/20210730/834343518.html
Денежная масса России в национальном определении в июне выросла
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Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в июне вырос на 0,66%, следует из данных ЦБ РФ. Показатель на 1 июля составил 59,584 триллиона... ПРАЙМ, 30.07.2021
россия, денежная масса, новости, экономика, финансы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в июне вырос на 0,66%, следует из данных ЦБ РФ.
Показатель на 1 июля составил 59,584 триллиона рублей против 59,194 триллиона на 1 июня. Таким образом, объем денежной массы вырос на 389,8 миллиарда рублей.