МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в июне вырос на 0,66%, следует из данных ЦБ РФ.

Показатель на 1 июля составил 59,584 триллиона рублей против 59,194 триллиона на 1 июня. Таким образом, объем денежной массы вырос на 389,8 миллиарда рублей.