МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Государства к 2025 году могут обязать держателей криптовалют проходить обязательную идентификацию, спрогнозировал РИА Новости руководитель рынка FinNet Национальной технологической инициативы (НТИ) и основатель финтехкомпании Ckassa Сергей Шевков. Число биткоинов на криптобиржах упало до уровня 2018 года

"К 2025 году в мире не останется анонимных криптовалют, имеющих широкое хождение, государства обяжут пройти идентификацию всех держателей цифровых валют", — сказал эксперт в кулуарах проекта "Архипелаг 2121" в Великом Новгороде.

Запрос от общества на сохранность своих денег и ресурсов рождает тренд на прозрачность — контроль со стороны государства, считает Шевков. Останется "зона privacy" — депозиты и накопления, но как средство обращения, цифровые валюты будут деанонимизированы.

Глава FinNet напомнил историю с Павлом Дуровым, который был вынужден отказаться от запуска блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) и криптовалюты Gram. В октябре 2018 года Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала иск к Telegram в связи с проведенным ICO, по мнению регулятора, компания не зарегистрировала должным образом размещение криптовалюты, тем самым нарушив закон. В 2020 году Дуров сообщил о закрытии TON.

Эксперт отметил, что государство уже успешно идентифицирует людей и по цифровому следу, и по комплексу поведенческих паттернов, не стоит недооценивать его как участника финансового рынка.

"В случае с валютами государство не будет заниматься идентификацией самостоятельно, но заставит тех, кто предоставляет эту "услугу". В этом году в России государство взяло под контроль электронные кошельки, по тому же принципу, на мой взгляд, будет выстроена и работа с криптовалютами", — рассказал специалист.

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