МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Крым и Севастополь по росту вкладов населения за год по данным на 1 июля обогнали все регионы, свидетельствует статистика Банка России, которую для РИА Новости проанализировал начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Эксперт раскрыл, как повысить вероятность одобрения кредита

"Лидерами роста вкладов и других привлеченных средств физических лиц за год на 1 июля 2021 года стали Республика Крым (+21,6%) и Севастополь (+20%)", — отметил аналитик.

По его словам, опережающий рост вкладов населения в этих регионах обусловлен как эффектом низкой базы, так и с ростом экономической активности населения.

На третьем месте с большим отрывом оказался Краснодарский край, рост 13,5%. В целом по стране увеличение составило 9%, отметил Осадчий.

При этом сокращение вкладов населения было зарегистрировано только в Мордовии (-1,6%) и Кабардино-Балкарии (-0,6%), заключил он.

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