МОСКВА, 4 авг – ПРАЙМ. Защитить личные сбережения от ускорившейся инфляции можно с помощью таких инструментов, как гособлигации, валюта, золото, депозиты, недвижимость. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на экспертов. Названа валюта, которая заменит россиянам доллар

"Самым очевидным решением может стать покупка коротких ОФЗ со сроком погашения около одного года. Доходность к погашению по таким бумагам сейчас превысила 6,3%, хотя в начале года находилась на уровне около 4,1%", — посоветовал аналитик "КСП Капитал" указывает Михаил Беспалов.

Можно вкладывать и в недвижимость. Однако, как отмечает председатель СПб РО "Деловая Россия" Дмитрий Панов, целесообразнее покупать объекты без использования кредитных средств, так как расходы по процентам могут полностью нивелировать полученную прибыль от будущей продажи.

Классические антиинфляционные инструменты — валюта и золото. Но если в золото физическому лицу вложиться без существенных издержек довольно сложно, то валюты и валютные депозиты доступны практически всем.

По мнению, начальника инвестиционного отдела Национального НПФ Дмитрий Пятыгина, сейчас удачный момент для формирования защитной составляющей сбережений — валюта (доллар), валютные депозиты, валютные еврооблигации крупных российских и зарубежных компаний.

При этом самая привлекательная и высокодоходная на текущий момент валюта для россиян, по его мнению, рубль. Высокие текущие ставки по депозитам и доходности по облигациям предоставляют хорошую возможность заработать в среднесрочной перспективе, отметил эксперт.

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