МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Российские мошенники придумали новую схему обмана с переводом микрозаймов без ведома и заявления заемщика. Причем занимаются этим не отдельные нехорошие граждане, а целые микрофинансовые организации. Об этом предупреждает "Российская газета". Россиян предупредили о "фейковых" предложениях на рынке труда летом

Согласно информации издания, одной из жертв злоумышленников стал инженер из Твери. Кто-то отправил на его счет 45 тысяч рублей, однако ему не удалось вернуть эти деньги, поскольку в переводе отсутствовали реквизиты.

Через неделю мужчине позвонил представитель микрофинансовой организации (МФО) из заполярного города и попросил его погасить заем. В итоге россиянину с большими трудностями удалось вернуть денежные средства МФО.

При этом сутки нахождения суммы на счетах россиянина стоили 3%. Затем ему позвонили коллекторы из Ростовской области, которые заявили, что выкупили его долг, то есть те набежавшие проценты. Похожая ситуация произошла недавно в Екатеринбурге.

В том случае, если такая ситуация произошла с вами, необходимо зафиксировать этот факт в своем банке и написать заявление об ошибочном платеже, посоветовала юрист Анна Юфа. Она также заявила, что нужно запросить у банка информацию, кто именно перечислил деньги. "Если это окажется микрофинансовая организация, обращайтесь в Центробанк с жалобой — указывайте, что никаких договоров не заключали, а деньги МФО перечислила безосновательно", — посоветовала она.