МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Чаще всего россияне тратят налоговый вычет, полученный за покупку квартиры, на досрочное погашение ипотеки, следует из пороса, проведенного Райффайзенбанком.

Эксперты ждут, что ипотека в России в ближайшие полгода "помолодеет"

Впрочем, не все хотят тратить. 9% используют как возвратные средства к накоплениям. 2% вкладывают эти деньги в первоначальный взнос на новую квартиру. Еще 3% россиян инвестируют эти средства.

По наблюдениям исследователей, россияне выплачивают ипотеку за 7 лет вместо 15.

В то же время эксперты отрасли считают, что не всегда выгодно досрочно погашать кредиты. Например, директор Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Анна Харнас считает, что рискованно досрочно гасить кредит, если планируется потратить на это все свободные средства. Так можно остаться без страховой суммы на случай непредвиденных обстоятельств.

Она советует использовать досрочное погашение в первой половине срока кредитования, когда могут сделать перерасчет процентов, которые забирает банк.