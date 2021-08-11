МОСКВА, 11 авг – ПРАЙМ. Есть несколько способов снять деньги с карты, пользователь которой забыл пин-код к ней, рассказала "АиФ" эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко. Эксперт объяснил, почему надо обязательно сдать старую кредитку

По ее словам, в любом случае не нужно пытаться вспомнить код методом подбора. Для предотвращения мошеннических действий и хищения денег с чужих карт программа банкомата позволяет пользователям вводить неверный пин-код только три раза, затем карта автоматически блокируется на сутки. Если комбинация окончательно забыта, то есть риск остаться не только без денег, но и без карты.

Первый и основной способ решить проблему — обратиться в отделение банка. После предъявления документа, удостоверяющего личность, и заполнения установленной формы заявления в кассе финансового учреждения можно получить наличные со своей карты.

Если деньги не нужны срочно, то в офисе можно запустить процедуру блокировки и перевыпуска карты. Официально она может длиться до двух недель, но на практике это, как правило, два-три рабочих дня. В результате клиент получает новый "пластик" и может привязать к нему запоминающийся пин-код. За перевыпуск карты банк может взять плату.

При этом, как напоминает издание, в некоторых финансовых организациях пин-код можно поменять, не перевыпуская "пластик".

Можно перевести деньги с той карты, пин-код от которой забыт, на карту с известным пин-кодом. Можно воспользоваться своей или попросить карту у человека, пользующегося доверием. Для проведения операции через мобильный банк или с помощью онлайн-банкинга знать пин-код необязательно. Минус этого способа — комиссия, которую может взимать банк, если переводы совершаются между счетами разных кредитных учреждений или если сумма превышает максимально допустимую для бесплатных переводов.

Можно также получить наличные через любую из систем денежных переводов или создать в мобильном приложении новый вклад, перевести на него средства и затем снять их в отделении банка.

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