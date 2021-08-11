МОСКВА, 11 авг – ПРАЙМ. Необходимо беречь не только такие данные банковской карты, как код с обратной стороны (CVV), а также присылаемые банком коды подтверждения из СМС, но и срок действия карты, имя владельца, а также его подпись, рассказала в интервью радио Sputnik руководитель блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания "Россельхозбанка" Юлия Деменюк. Эксперт рассказала, как снять деньги с карты, пин-код от которой забыт

По ее словам, о том, что на карте должна стоять подпись владельца, многие забывают и годами пользуются картой с чистым белым прямоугольником. Между тем, в случае, если человек лично расплачивается картой на кассе, подпись выполняет роль одного из инструментов защиты и проверки личности.

"Физическая подпись на банковской карте – важный параметр, который позволяет при любой спорной ситуации кассиру или торговой точке сравнить ту подпись, которая есть на карте, с подписью, которую вас могут попросить оставить на соответствующем чеке. Это требование остается и будет оставаться как дополнительный вариант верификации, что это именно ваша карточка. Это дополнительная верификация на случай достаточно большой покупки или если невозможно подтвердить другие данные по держателю", – уточнила Деменюк.

В последнее время многие пользователи используют электронные банковские карты в смартфонах. В таком случае нужно принять соответствующие меры для защиты информации.

"Надо не забывать, что когда мы привязываем карточку к смартфону, то мы должны побеспокоиться о наличии определенных антивирусных приложений для того, чтобы обезопасить от вирусов то устройство, которое вы используете в качестве платежного средства. Вы можете также использовать дополнительные факторы идентификации платежа: отпечаток пальца или дополнительный push-код", – рассказала эксперт.

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