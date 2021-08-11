МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Средний размер ипотечного кредита в России уменьшился в июле на 4,2% по сравнению с месяцем ранее, до 3,11 миллиона рублей, это первое снижение показателя с ноября прошлого года, рассказали РИА Новости в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Как россияне научились погашать ипотеку досрочно

"Средний размер выданных ипотечных кредитов в июле 2021 года составил 3,11 миллиона рублей. По сравнению с предыдущим рекордным месяцем средний чек ипотечного кредита снизился на 4,2%. Снижение данного показателя было отмечено впервые с ноября 2020 года", — подсчитали аналитики. При этом в ноябре уменьшение было более плавным — лишь на 0,7%.

Сильнее всего средний размер жилищного кредита в июле снизился в Саратовской (-15,9%), Челябинской (-14,2%), Нижегородской (-13,7%) и Кемеровской (-12,2%) областях, а также в Татарстане (-10,7%). В то же время в ряде субъектов РФ показатель, напротив, вырос, в том числе, в Удмуртии (+20,7%), а также в Оренбургской (+11,5%), Иркутской (+4,0%) и Воронежской (+3,7%) областях.

Лидером по размеру среднего ипотечного кредита в июле осталась Москва, хотя показатель и уменьшился на 2,3% — до 6,94 миллиона рублей. В Московской области снижение показателя в прошлом месяце было не таким заметным — на 0,3%, до 5,12 миллиона рублей.

Тройку лидеров замыкает Санкт-Петербург, где, наоборот, стали занимать в банках на покупку квартиры на 2,6% больше средств в среднем — 4,61 миллиона рублей. На четвертое место вышел Хабаровский край, где заемщики увеличили средний "чек" ипотеки на 3,5%, до 3,72 миллиона рублей, на пятом оказался Приморский край, где средний размер ссуды упал на 9,3%, до 3,7 миллиона.

Уменьшение среднего размера ипотечного кредита связано с ужесточением условий программы льготной ипотеки и растущими банковскими ставками, пояснили в НБКИ. "В условиях коррекции программы льготной ипотеки и роста стоимости кредитов качество заявок на ипотеку стало ухудшаться, а размер кредитов на покупку жилья – снижаться. При этом говорить, что это долгосрочная тенденция, пока рано", — отметил директор по маркетингу компании Алексей Волков.

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