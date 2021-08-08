МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Кредит на первоначальный взнос может ухудшить шансы на ипотечную ссуду: банки не доверяют таким клиентам и могут отказать в кредите или снизить его сумму, рассказал РИА Новости директор по развитию финансовых продуктов маркетплейса "Сравни.ру" Алексей Грибков.

"Брать кредиты для первоначального взноса не лучшая идея. Банки настороженно относятся к таким заемщикам. Кроме того, дополнительный кредит повышает долговую нагрузку клиента и увеличивает возможность просрочки", — сказал он.

Помимо увеличения шансов получить отказ, автоматически снижается и максимальная сумма одобренного кредита. Москва активно застраивает промзоны

Накопить на первоначальный взнос по ипотеке поможет "тест-драйв" ипотечного кредита, советует эксперт: каждый месяц следует откладывать не меньше той суммы, которую планируется вносить в качестве ежемесячного платежа.

При накоплении первоначального взноса стоит также попробовать варьировать долю дохода, которая идет в копилку.

"Та величина ежемесячного платежа, которая будет наиболее комфортна для вас, и примерная стоимость вашей будущей квартиры помогут вам определить размер первоначального взноса, к которому нужно стремиться", — заключил Грибков.

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