МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. В период с 23 июля по 7 августа 2021 года российские кредитные организации из списка топ-30 массово подняли ставки по ипотеке и потребительским займам в среднем на 0,5 процентного пункта (п.п.) и 1,5-2 п.п. соответственно. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на данные мониторинга финансового маркетплейса "Сравни.ру". Эксперт рассказал, как банки "раскручивают" клиентов на дорогие кредиты

Как свидетельствуют аналитики, 18 банков увеличили ставки по жилищным ссудам в диапазоне от 0,1 до 1 п.п. В Сбербанке ставки по ипотеке при первоначальном взносе до 20% увеличились на 0,1 п.п., до 8,3-9,7 п.п. соответственно. В ВТБ проценты по льготной ипотеке стали едиными — 6,35%, поднявшись на 0,45-0,65 п.п.

В крупных кредитных организациях изданию не подтвердили корректировку условий по ипотеке. Эксперт "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган отметил, что любое повышение ставок оказывает отрицательное влияние на спрос, независимо от продукта. Брать деньги в банках в настоящее время невыгодно, если сравнивать текущую стоимость займов с тем, что было полгода-год назад, подчеркнул он.

Все же кредитные организации будут стараться привлечь максимальное количество клиентов, в том числе спекулируя на дальнейшем подорожании кредитов, предупредил специалист. Он рекомендовал россиянам тщательнее выбирать банки и изучать все предложения участников рынка.