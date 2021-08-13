МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Мошенники нашли очередной способ узнать данные карт и потом украсть деньги, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов из "Лаборатории Касперского". "Касперский" рассказал о предотвращении кибермошенничества

По их данным, злоумышленники рассылают письма или размещают рекламу в соцсетях с предложением получить "независимые начисления от инвесторов в благодарность за активное использование банкинга".

Когда пользователь проходит по ссылке, он оказывается на сайте злоумышленников. Для получения начисления нужно заполнить заявку, указав ФИО, номер телефона и адрес электронной почты. Затем на экране появляется сообщение, что "независимое начисление" готово к выплате.

Чтобы получить деньги, мошенники просят сделать тестовый перевод на символическую сумму для проверки корректности счета, введя реквизиты пластиковой карты. В итоге с гражданина списываются деньги, а мошенники получают доступ к данным карты.

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