МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Ведущие мировые центробанки, в частности ФРС США и ЕЦБ, мягкой денежно-кредитной политикой (ДКП) загнали себя в ловушку, которая чревата обвалом рынков, заявил РИА Новости инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов. Эксперт назвал причины следующего мирового экономического кризиса

Со времен предыдущего финансового кризиса 2008-2009 годов мировые центробанки проводили преимущественно мягкую ДКП, "заливая" рыночные и экономические проблемы деньгами. В итоге биржевые активы существенно подорожали, а доходности по значительной доле гособлигаций развитых стран ушли в отрицательную область. Вместе с тем сейчас, на фоне оживления экономик после кризиса из-за коронавируса, на первый план выходит проблема высокой инфляции, и США не исключение.

Потребительские цены в Соединенных Штатах в июле выросли на 5,4% в годовом выражении — показатель сохранился на уровне июня, который стал рекордным с августа 2008 года.

Ситуация в мировой экономике и на финансовых рынках сложная: ликвидности много, но ускоряющаяся инфляция съедает сбережения и может больно ударить по всей инвестиционной индустрии, понизив ее привлекательность для клиентов, рассуждает Суверов.

"В такой ситуации необходимы решения финансовых регуляторов, однако предыдущие годы мягкой ДКП загнали ведущие центробанки в ловушку. Сворачивание "голубиной" политики и переход к "ястребиной" может привести к обвалу финансовых и сырьевых рынков, хотя, в частности, ФРС и старается сейчас делать этот переход максимально комфортным для рынков, чтобы не допустить их коллапса", — говорит эксперт.

Кроме того, ужесточение ДКП может привести к банкротству ряда "компаний-зомби", живших за счет дешевых кредитов, отмечает он. Да и в целом рост ставок в экономике США – не очень приятная новость для минфина страны, поскольку это увеличивает стоимость обслуживания американского госдолга, который активно растет в последние годы, и путей решения проблемы этого роста пока не видно, резюмирует Суверов.

По данным минфина США, сейчас госдолг страны составляет 28,4 триллиона долларов. При этом министерство в начале августа обратилось к конгрессу с призывом поднять потолок госдолга. На начало августа 2019 года он составлял 22 триллиона долларов, но с тех пор и вплоть до конца июля 2021 года, согласно принятому закону, повышался автоматически.

Читайте также:

Эксперт опроверг риск появления ипотечных пузырей на рынке