МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом полугодии составила 382 миллиарда рублей против убытка в 113 миллиардов рублей годом ранее и стала одним из самых высоких показателей за всю историю компании, сообщила "Роснефть". "Роснефть" увеличила выпуск топлива во избежание дефицита

Показатель EBITDA в первом полугодии вырос более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,016 триллиона рублей. "Увеличение показателя EBITDA по отношению к уровню первого полугодия 2020 года, связано преимущественно с ростом цен и положительным эффектом "обратного акциза" в 2021 году", — указано в сообщении.

"На фоне улучшения макроэкономической ситуации во втором квартале 2021 года, в частности, восстановления цен на нефть и нефтепродукты на мировом рынке, компания по итогам первого полугодия 2021 года получила один из самых высоких в своей истории показателей чистой прибыли, увеличила показатели EBITDA и свободного денежного потока более чем в два раза", — поясняет глава компании Игорь Сечин, слова которого приведены в сообщении.

Также Сечин отметил, что высокий уровень операционной и производственной эффективности позволил компании значительно улучшить финансовые показатели и продолжить последовательное снижение общего финансового долга. Удельные операционные затраты "Роснефти" на добычу остаются на одном из самых низких уровней в мире — 2,6 доллара за баррель нефтяного эквивалента. Сечин оценил финансовые результаты "Роснефти"

Свободный денежный поток "Роснефти" по МСФО в первом полугодии вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 505 миллиардов рублей, сообщает компания. Добавляется, что "Росфнефть" генерирует положительный свободный денежный поток уже на протяжении 9 лет подряд.

Добавляется, что за прошлое полугодие "Роснефть" сократила сумму финансового долга на 2,6 миллиарда долларов, а отношение чистого долга к EBITDA на конец периода снизилось до 1.7х. Компания также отмечает, что высокий уровень финансовой устойчивости поддерживается сохранением низкой доли краткосрочной части финансового долга: за последний квартал показатель сохранен на уровне 14%. "На конец отчетного периода объем ликвидных финансовых активов с учетом доступных кредитных линий поддерживается на уровне, кратно превышающем краткосрочную часть финансового долга", — добавляется в релизе.

Капитальные затраты "Роснефти" по МСФО в первом полугодии текущего года увеличились на 25,9% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, до 462 миллиардов рублей, сообщает компания.

"Рост в основном связан с реализации комплексной программы освоения новой нефтегазовой провинции на севере Красноярского края в рамках масштабного перспективного проекта "Восток Ойл", а также наращиванием бурения "РН-Юганскнефтегаз", — пояснила компания.