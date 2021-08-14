Недобросовестные МФО научились кредитовать граждан без их ведома, чтобы заработать на процентах
МОСКВА, 14 авг – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Не всегда ситуация, когда деньги "из ниоткуда" падают вам на карту – благо. Бывает, что это кредит или заем, который без вашего ведома оформили на вас мошенники, преследующие цель обогатиться за чужой счет, рассказали эксперты агентству "Прайм".
ОХОТА ЗА ЗАЕМЩИКОМ
У злоумышленников существуют уже отработанные схемы оформления кредитных продуктов на граждан. Самый распространённый обман – это регистрация займа в микрофинансовых организациях (МФО), а затем получение кредитных средств по поддельным документам.
"На практике часто встречаются ситуации, когда гражданин теряет свой паспорт и спустя время узнает уже от службы досудебного урегулирования или службы взыскания банка, а также коллекторов, что на него оформлены микрозайм или кредит", — говорит юрист адвокатского бюро "S&K Вертикаль" Алексей Чернышенко.
Нередко мошенники вступают в сговор с сотрудниками банков и МФО для оформления кредита "без вопросов". То есть, заполучив ваши данные, мошенники могут подать заявку в МФО к своим сообщникам для моментального оформления займа по чужим данным. Либо, напротив, сотрудники банка или МФО делятся персональными данными для мошеннических действий, отмечает юрист.
Еще один способ попадания ваших данных граждан к мошенникам – это утерянный телефон, на котором было установлено мобильное приложение банка для совершения операций по счетам.
"Нельзя исключить вероятность, что нашедший телефон гражданин не подберёт пароль к банковскому приложению, оформит в нем кредит, а затем переведет полученные средства на другой счет, оставив за вами долг и проценты", — рассуждает Чернышенко.
Порой бывает и так, что мошенники делают дубликат сим-карты, а затем заходят в мобильный банк, закрепленный за этим номером, добавляет руководитель практики аналитических решений для противодействия мошенничеству и финансовым преступлениям SAS Россия/СНГ Алексей Коняев.
Особенность такого мошенничества заключается в том, что при заключении кредитного договора онлайн вы (а точнее мошенник, но от вашего имени), ставит электронную подпись в мобильном приложении, которая равнозначна по силе обычной подписи на бумажном документе. Впоследствии доказать, что кредит вы не оформляли, будет достаточно трудно
Все перечисленные способы кредитования незаконны, и при обращении в суд решение практически наверняка будет принято в вашу пользу, поскольку подобный обман легко вскрывается – если подделана подпись, то с помощью графологической экспертизы, если другой человек выдавал себя за вас – с помощью записей.
ЛОВУШКА ОТ МФО
Однако бывает и так, что сами финансовые организации выдают кредит или займ без согласия клиента. Делается это в основном с целью заработка на процентах. Для осуществления этой схемы мошенничества недобросовестному МФО достаточно иметь ваши данные.
"Если вы получили такой кредит на депозитную карту, необходимо обратиться в этот банк и попытаться вернуть средства обратно через него", — говорит Коняев.
При этом важно случайно не тратить деньги, которые поступили на счет. "Тем самым вы автоматически соглашаетесь с условиями предоставления займа", — подчёркивает эксперт.
"Если средства поступили от МФО, направьте в адрес этой организации заявление об отсутствии у вас с ними каких-либо отношений. Запросите договор, по которому "вы" оформили займ для проведения почерковедческой экспертизы. Она определит, что подпись на договоре не ваша", — говорит Чернышенко.
После этого необходимо написать заявление в ЦБ, из которого следует, что договор на кредит отсутствует, денежные средства поступили безосновательно, экспертиза показывает, что подпись была подделана. "ЦБ проведет проверку организации, выдавшей кредит и привлечет к ответственности", — заверил юрист.
ОХРАНЯЙ СЕБЯ САМ
Чтобы не стать жертвой мошенников, руководитель блока "Обеспечение безопасности" СКБ-банка Алексей Кисляков советует проверять сохранность паспорта после каждой ситуации, где требовалось его предъявление, фиксировать где и кому вы предоставляете оригинал документов, на какой срок и для каких целей, в том числе, для получения копий документов, включая передачу через электронные каналы связи.
При утере документа важно своевременно заявлять об этом в государственные органы для регистрации даты совершенного факта, добавляет он.
Кроме того, не стоит игнорировать звонки из банка с требованием внести платеж для погашения займа, который человек в действительности не получал. Это и есть главный сигнал для тревоги, заключил Кисляков.
https://1prime.ru/finance/20210814/834432579.html