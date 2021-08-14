МОСКВА, 14 авг – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Не всегда ситуация, когда деньги "из ниоткуда" падают вам на карту – благо. Бывает, что это кредит или заем, который без вашего ведома оформили на вас мошенники, преследующие цель обогатиться за чужой счет, рассказали эксперты агентству "Прайм". Банки рассказали, как мошенники выманивают средства при платежах по картам

ОХОТА ЗА ЗАЕМЩИКОМ

У злоумышленников существуют уже отработанные схемы оформления кредитных продуктов на граждан. Самый распространённый обман – это регистрация займа в микрофинансовых организациях (МФО), а затем получение кредитных средств по поддельным документам.

"На практике часто встречаются ситуации, когда гражданин теряет свой паспорт и спустя время узнает уже от службы досудебного урегулирования или службы взыскания банка, а также коллекторов, что на него оформлены микрозайм или кредит", — говорит юрист адвокатского бюро "S&K Вертикаль" Алексей Чернышенко.

Нередко мошенники вступают в сговор с сотрудниками банков и МФО для оформления кредита "без вопросов". То есть, заполучив ваши данные, мошенники могут подать заявку в МФО к своим сообщникам для моментального оформления займа по чужим данным. Либо, напротив, сотрудники банка или МФО делятся персональными данными для мошеннических действий, отмечает юрист.

Еще один способ попадания ваших данных граждан к мошенникам – это утерянный телефон, на котором было установлено мобильное приложение банка для совершения операций по счетам.

"Нельзя исключить вероятность, что нашедший телефон гражданин не подберёт пароль к банковскому приложению, оформит в нем кредит, а затем переведет полученные средства на другой счет, оставив за вами долг и проценты", — рассуждает Чернышенко.

Порой бывает и так, что мошенники делают дубликат сим-карты, а затем заходят в мобильный банк, закрепленный за этим номером, добавляет руководитель практики аналитических решений для противодействия мошенничеству и финансовым преступлениям SAS Россия/СНГ Алексей Коняев.

Особенность такого мошенничества заключается в том, что при заключении кредитного договора онлайн вы (а точнее мошенник, но от вашего имени), ставит электронную подпись в мобильном приложении, которая равнозначна по силе обычной подписи на бумажном документе. Впоследствии доказать, что кредит вы не оформляли, будет достаточно трудно

Все перечисленные способы кредитования незаконны, и при обращении в суд решение практически наверняка будет принято в вашу пользу, поскольку подобный обман легко вскрывается – если подделана подпись, то с помощью графологической экспертизы, если другой человек выдавал себя за вас – с помощью записей.

ЛОВУШКА ОТ МФО

Однако бывает и так, что сами финансовые организации выдают кредит или займ без согласия клиента. Делается это в основном с целью заработка на процентах. Для осуществления этой схемы мошенничества недобросовестному МФО достаточно иметь ваши данные.

"Если вы получили такой кредит на депозитную карту, необходимо обратиться в этот банк и попытаться вернуть средства обратно через него", — говорит Коняев.

При этом важно случайно не тратить деньги, которые поступили на счет. "Тем самым вы автоматически соглашаетесь с условиями предоставления займа", — подчёркивает эксперт.

"Если средства поступили от МФО, направьте в адрес этой организации заявление об отсутствии у вас с ними каких-либо отношений. Запросите договор, по которому "вы" оформили займ для проведения почерковедческой экспертизы. Она определит, что подпись на договоре не ваша", — говорит Чернышенко. Россиянам рассказали, как избавиться от чужих кредитов

После этого необходимо написать заявление в ЦБ, из которого следует, что договор на кредит отсутствует, денежные средства поступили безосновательно, экспертиза показывает, что подпись была подделана. "ЦБ проведет проверку организации, выдавшей кредит и привлечет к ответственности", — заверил юрист.

ОХРАНЯЙ СЕБЯ САМ

Чтобы не стать жертвой мошенников, руководитель блока "Обеспечение безопасности" СКБ-банка Алексей Кисляков советует проверять сохранность паспорта после каждой ситуации, где требовалось его предъявление, фиксировать где и кому вы предоставляете оригинал документов, на какой срок и для каких целей, в том числе, для получения копий документов, включая передачу через электронные каналы связи.

При утере документа важно своевременно заявлять об этом в государственные органы для регистрации даты совершенного факта, добавляет он.

Кроме того, не стоит игнорировать звонки из банка с требованием внести платеж для погашения займа, который человек в действительности не получал. Это и есть главный сигнал для тревоги, заключил Кисляков.