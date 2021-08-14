МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил правила предоставления льготных кредитов на строительство дорог, сообщает пресс-служба кабмина. Правительство одобрило распределение финансирования дорожной деятельности

"Организации, занимающиеся ремонтом и строительством дорог, смогут получить дешёвые кредиты на опережающее выполнение заказов. Правила предоставления субсидий на эти цели утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Отмечается, что процентная ставка по льготному займу не должна превышать 10%. Проекты, реализуемые в рамках Комплексного плана модернизации магистральной инфраструктуры, поручений президента и правительства, а также нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги", будут иметь приоритет при распределении господдержки.

"Субсидии на снижение процентной ставки будут предоставлять на основе заключений специальной межведомственной комиссии, сформированной Минтрансом. Положение о ее работе должно быть принято в течение 20 дней. Всего на эту меру господдержки в 2021 году будет выделено 0,9 миллиарда рублей", — добавляется в сообщении.

Подчеркивается, что такое решение повысит темпы строительства дорог в России и поможет обеспечить своевременное финансирование важных инфраструктурных проектов.