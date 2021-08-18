МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Российские банки за июль сократили выдачу ипотеки на треть по отношению к июню, что связано с сезонным фактором и ужесточением условий льготной программы кредитования, заявили РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс". Эксперт оценил влияние продления льготной семейной ипотеки на спрос

По данным компании, в июле было оформлено лишь 53,9 тысячи таких кредитов, что меньше результата месяцем ранее на 30%. При этом денежный объем выданной ипотеки упал за прошлый месяц на 33%, до 177,8 миллиарда рублей.

Соответственно, средний размер ипотечного кредита сократился на 4,5% — до 3,3 миллиона рублей.

"Снижение объема ипотечного кредитования связано с двумя основными факторами. С одной стороны – это сезонность, когда летом снижается деловая активность, в том числе и в части ипотечного кредитования. Так, в допандемийном 2019 году была подобная, хотя и менее ярко выраженная сезонность. В 2020 году отрасль восстанавливалась после ограничений, поэтому фактор сезонности отсутствовал", — пояснил гендиректор компании Олег Лагуткин.

Другим фактором снижения показателя стало изменение условий программы государственной поддержки ипотечного кредитования. В результате этого она почти прекратила своё действие в крупных городах, в которых как раз объем ипотечного кредитования ставил рекорды, как по объему, так и по максимальным средним суммам, подчеркнул эксперт.

При этом в ближайшие месяцы стоит ожидать стабильно высокого уровня ипотечного кредитования с последующим его ростом в четвертом квартале текущего года, поделился ожиданиями Лагуткин.

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