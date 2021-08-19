МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Жители Новосибирской области, Москвы, Казани, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга чаще других проходят ежегодные профилактические медосмотры, говорится в исследовании страховой компании "Росгосстрах жизнь" и цифрового медицинского сервиса "Доктор рядом", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Стало известно, на какие уловки способны недобросовестные врачи

"Чаще всего профилактические медосмотры проходят жители Новосибирской области: свыше двух третей респондентов из этого региона (68,5%) ежегодно консультируются с врачами. В Москве — 64,8% опрошенных. В Казани — 64%. В Екатеринбурге — 61,5%, в Санкт-Петербурге — 53%", — уточняется в исследовании, в ходе которого было опрошено полторы тысяч россиян по всей стране.

При этом 34,9% респондентов не проходят профилактические медицинские осмотры и не считают это необходимым, среди причин отказа жители разных городов называют нехватку времени и недоверие к медицине и докторам.

"Каждый третий опрошенный интересуется проблемами здорового образа жизни и старается его соблюдать. В то же время 28,6% респондентов не интересуются вопросами ЗОЖ, так как считают себя полностью здоровыми. 16,6% хотели бы вести здоровый образ жизни и уже изучают информацию по этому вопросу", — добавили в исследовании.

Женщины, согласно сообщению, чаще мужчин интересуются вопросами, связанными с ведением здорового образа жизни (65,5% против 47,7%). Причинами несоблюдения принципов ЗОЖ респонденты называют отсутствие мотивации, нехватку времени и удовлетворенность своим нынешним состоянием здоровья и физической формой.

Руководитель управления по развитию дополнительных сервисов "Росгосстрах жизнь" Гульнара Орлова отмечает, что плановое прохождение медосмотра по собственной инициативе не в привычке у большинства россиян. Страховщики давно включают чек-апы как дополнительные сервисы в свои продукты, и с начала пандемии использование сервиса заметно возросло. Гендиректор "Доктор рядом" Денис Швецов также заметил, что пандемия заставила россиян внимательнее относиться к своему здоровью и интерес к чек-апам стабильно растет.

Читайте также:

Названы бесплатные медицинские услуги, о которых мы не знали