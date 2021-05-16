МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Полис медицинского страхования по программе ОМС обеспечивает базовую медицинскую помощь населению, сюда входят первичная медико-санитарная помощь, специализированная, высокотехнологичная, скорая и паллиативная медицинская помощь. Перечень услуг по программе госгарантий достаточно широк, тем не менее, туда входит не все. Граждане не всегда знают, что им положено бесплатно, поэтому в некоторых случаях оплачивают лишнее, рассказала агентству "Прайм" юрист, специалист Лиги защиты медицинского права Ирина Гриценко.

Во-первых, существуют определенные сроки оказания медицинской помощи и, если они нарушаются, пациент должен обратиться в свою страховую компанию или местный Департамент здравоохранения. В соответствии с памяткой, представленной на сайте Минздрава РФ, неотложная помощь должна быть оказана пациенту не позднее 2-х часов с момента обращения, врач терапевт, педиатр или семейный врач должны принять больного не позднее, чем через 24 часа, а врачи-специалисты не позднее, чем через 14 дней, отметила юрист.

"Срок ожидания диагностических исследований (УЗИ, рентген, маммография и т.д.) не может превышать 2-х недель, КТ, МРТ – 1 месяца, для пациентов с онкологическими заболеваниями – 14 дней. Время приезда скорой по регламенту не должно превышать 20 минут", — констатировала она.

Врач назвал самые бессмысленные медицинские процедуры это незаконно.

Кроме того, существуют медицинские услуги, за которые пациентам достаточно часто предлагают заплатить, несмотря на то, что они входят в ОМС.

Это:

— Удаление зубов;

— Анестезия при проведении хирургических манипуляций или в стоматологии.

— Определение гормонов щитовидной железы;

— Лекарственные препараты, если пациент находится в стационаре;

— Расходные материалы при хирургическом лечении, например, металлические пластины, эндопротезы, искусственные хрусталики при операциях на глазах;

— Физиопроцедуры;

— ЭКО;

— Массаж независимо от возраста;

— Лечение депрессии.

"Если вам отказывают в подобных процедурах при наличии полиса ОМС стоит обратиться к заведующему отделением, если это не поможет, то написать жалобу на имя главного врача. Также вы можете обращаться в страховую, территориальный Департамент здравоохранения и прокуратуру", — заключила Гриценко.