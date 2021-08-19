МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль российских банков в июле увеличилась на 13% к июню и составила 229 миллиардов рублей, говорится в информационно-аналитических материалах Банка России.

"Чистая прибыль сектора за июль составила 229 миллиардов рублей (доходность на капитал – 25% в годовом выражении), что на 13% выше результата июня (204 миллиарда рублей)", — привел данные регулятор.

Отмечается, что на рост прибыли повлияло в том числе восстановление резервов в связи с переуступкой проблемной задолженности.

Количество прибыльных банков выросло за месяц до 249 с 237. При этом доля прибыльных банков по итогам семи месяцев сохраняется в активах сектора на уровне 98%. Более 85% прибыли было получено системно значимыми кредитными организациями. В Банке России рассказали о воспользовавшихся каникулами ипотечниках

КОРПОРАТИВНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

Темпы роста корпоративного кредитования в России в июле ускорились до 1,5% с июньских 0,4%, в то же время рост ссуд физлицам замедлился до 1,8% с июньских 2,5%, говорится в обзоре Банка России о развитии банковского сектора.

"Корпоративное кредитование в июле ускорилось до 1,5% (+700 миллиардов рублей) после 0,4% в июне — это существенно выше среднемесячного темпа первого полугодия 2021 года (+0,8%)", — сказано в материалах.

Отмечается, что ипотечное кредитование ожидаемо замедлилось — по предварительным данным, до 2% после 3% в июне, что в значительной степени обусловлено ужесточением условий программы льготной ипотеки: в июле в ее рамках было выдано 54 миллиарда рублей против 185 миллиардов рублей в июне.

"Но часть снижения, вероятно, была компенсирована выдачами семейной ипотеки после расширения программы с 1 июля на семьи с одним ребенком", — указал регулятор.

Необеспеченное потребительское кредитование замедлилось до 1,7% после 2% в июне, что связано в том числе с повышением с 1 июля макропруденциальных надбавок к коэффициентам риска до доковидных уровней.

"Снижение темпов могло быть еще заметнее, если бы не сезонные факторы, поддерживающие потребительское кредитование, такие как повышенные траты в период отпусков и перед началом учебного года", — указал ЦБ. Деньги из ниоткуда. Как мошенники и банки кредитуют россиян без их ведома

СРЕДСТВА ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗЛИЦ

Средства юрлиц в российских банках в июле сократились на 0,7%, средства населения выросли на 0,5%, говорится в информационно-аналитических материалах Банка России.

"Средства юридических лиц в июле сократились на 248 миллиардов рублей (-0,7%) в основном в связи с выплатами налогов компаниями из нефтегазовой отрасли. Средства населения умеренно выросли – на 150 миллиардов рублей, или 0,5% (в июне +0,4%)", — привел данные регулятор.

Как и в предыдущие месяцы, росли остатки на текущих счетах, но примечательно, что срочные вклады практически стабилизировались: было лишь небольшое снижение на 0,2% после более существенных сокращений — на 0,9% в мае и на 0,8% в июне.

"Такая динамика, вероятно, связана с ростом депозитных ставок – средняя максимальная по рублям увеличилась на 0,8 процентного пункта, до 5,55%, в третьей декаде июля по сравнению с третьей декадой апреля — начало цикла повышения ключевой ставки", — предположили в ЦБ.

Значительный рост государственных средств в банках (на 1,1 триллиона рублей, или 13,3%) связан как с поступлениями в бюджет основных ненефтегазовых налогов (НДФЛ, НДС, налог на прибыль), так и с увеличением объема квартального налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья. В результате, по данным Банка России, общий объем государственных средств достиг 9,4 триллиона рублей (9,3% от обязательств сектора, в июне – 8,3%)

"В значительной степени это носит сезонный характер: госсредства снизятся к концу года по мере того, как Минфин России будет производить траты в рамках исполнения бюджета. При этом риска ликвидности для сектора нет, так как эти средства поступят обратно в банковскую систему в виде средств клиентов-бюджетополучателей. Единственное – они могут поступить не в те же банки и не в том же объеме, где сейчас размещаются средства Минфина России, но возможный дисбаланс должен урегулироваться через межбанковский рынок", — отмечает ЦБ.

Кроме того, около 40% обязательств перед Минфином России обеспечены высоколиквидными ценными бумагами, которые банки при необходимости смогут использовать для получения ликвидности, в том числе у Банка России, напомнил регулятор.