МОСКВА, 20 авг – ПРАЙМ. Мошенники прибегают к самым различным ухищрениям, связанным с якобы "помощью" в оформлении ипотеки, рассказала в интервью радио Sputnik президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко. В Банке России рассказали о воспользовавшихся каникулами ипотечниках

По ее словам, обычно "наживкой" является предложение выгодной ставки по кредиту, а целью – получение конфиденциальной информации.

"Многие клиенты попадаются на такую, например, удочку: "Только у нас ставка по ипотеке 5,5%, присылайте документы, мы все сделаем сами!" Естественно, клиент присылает достаточно много конфиденциальной информации, а дальше мошенники могут распоряжаться ею по своему усмотрению", – рассказала Радченко.

Некоторые компании предлагают "выбить" в банке выгодные условия ипотеки, но на самом деле это всего лишь маркетинговый ход, чтобы заманить клиента, навязать ему дополнительные услуги, а потом еще и взять с него деньги за якобы "выбивание" дешевого кредита.

По словам эксперта, есть только две причины для снижения ставки по ипотеке.

"Обычно бывает дешевле ставка, если вы зарплатный клиент, то есть ваша компания обслуживается в этом банке, ведет там всю свою бухгалтерию. В этом случае ипотека может быть на 0,5% дешевле. Если банк сотрудничает в системе проектного финансирования с каким-нибудь застройщиком, а вы покупаете квартиру именно у этого застройщика, ипотека тоже может быть дешевле на 0,5-1%. Все остальное – маркетинг, чтобы вас заманить", – предупредила Радченко.

Единственный способ не попасть впросак – это начать оформление ипотеки с личного посещения банка. Сбербанк рассказал, как продать ипотечную квартиру

"Банк – это очень важное звено, и сотрудник банка, который будет вас курировать в плане получения ипотеки, – важный персонаж. От него зависит сделка, он может ускорить процесс или, наоборот, халатно отнестись к нему, вы можете потерять задаток, если вовремя не выйдете на сделку. Поэтому я рекомендую всегда лично приходить в банк", – предупредила эксперт.

Личный визит покажет человеку, удобно ли ему будет в дальнейшем взаимодействовать с персоналом учреждения по поводу досрочного погашения задолженности и другим важным вопросам.

"Вы должны выбирать банк, чтобы вам было удобно погашать кредит, удобно приходить для решения вопросов досрочного погашения. Рекомендую перед тем, как выбирать личную программу, приходить лично, знакомиться с персоналом", – посоветовала Радченко.

Посещение банка поможет в дальнейшем сохранить конфиденциальность личной информации. Ее высылать можно только после того, как в банке выдадут визитку с адресом электронной почты.

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