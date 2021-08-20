МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Мошенники усовершенствовали старые схемы с резервным счетом, на который нужно переводить деньги с целью "спасти" их, добавив элемент запугивания жертв уголовным преследованием, если те захотят сами обратиться в свой банк и уточнить информацию, рассказала руководитель проекта Народного фронта "За права заемщиков" Евгения Лазарева. Эксперт дала совет, как избежать обмана при оформлении ипотеки

По словам эксперта, в настоящее время мошенники нередко прибегают к схеме, которая представляет симбиоз "нигерийских писем" и звонка "с Петровки". Как пояснила Лазарева, начинается все со звонка потенциальной жертве, которой сообщают, что на ее финансовые активы посягают мошенники и необходимо срочно перевести все деньги на "временный счет".

У жертвы уточняют адрес электронной почты, на который позже присылают фейковые письма из банка, Центробанка и копии удостоверений сотрудников регулятора. В этих письмах нет никаких номеров телефонов и фишинговых ссылок, просто указаны реквизиты "резервного" счета, на котором, якобы, все средства будут в безопасности до завершения "процедуры обновления лицевого счета", пояснила эксперт.

Она добавила, что мошенники подделывают не только письма из Банка России и удостоверения сотрудников регулятора, но и прокуратуры, ФССП, Пенсионного фонда и других органов власти.

"Еще один нюанс, на который стоит обратить внимание – это угрозы наступления уголовной ответственности "за распространение информации, полученной в ходе выполнения регламентных работ". То есть жертву пугают уголовным преследованием, если она попытается все-таки позвонить в банк и проверить информацию о необходимости смены лицевого счета и перевода всех денег на какой-то резервный счет", — рассказала Лазарева.

По ее словам, это самый главный козырь, на который делают ставку злоумышленники.

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