МОСКВА, 21 авг – ПРАЙМ. Мошенники запустили фейковую акцию, объявляя о раздаче бесплатной пиццы от имени нескольких крупных российских банков, рассказал "Коммерсанту" руководитель блока специальных сервисов Infosecurity a Softline Company Сергей Трухачев. Бывший сотрудник МВД объяснил, как разговаривать с кибершантажистами

Он уточнил, что подобные ресурсы начали появляться в середине июля, а сейчас число доменных имен с такой схемой составляет около десяти. Речь идет про акции от имени как минимум двух крупнейших российских банков.

Большинство регистраций таких сайтов началось после того, как в июне сотрудники Сбербанка бесплатно накормили пиццей промоутеров Альфа-банка, раздававших листовки у входа в офис конкурента, отметили в "СерчИнформ".

Желающим получить бесплатное угощение подобные сайты предлагают ввести фамилию, имя, отчество, номер банковской карты и номер телефона, а после этого дважды передать злоумышленникам код из SMS-сообщения.

Любой сколько-нибудь резонансный информационный повод в последнее время вызывает всплеск регистраций сайтов, которые его обыгрывают, отмечает ведущий аналитик "СерчИнформ" Леонид Чуриков. По его словам, регистрации доменов начинаются в день появления новости, а иногда и заранее, когда информация о будущем событии доступна только на уровне слухов.

Сооснователь проекта StopPhish Юрий Другач отмечает, что за три-пять часов можно запустить сайт, через 30 минут начать массовую спам-рассылку, и еще через два часа на него уже будет идти платная реклама в соцсетях и поисковых системах.

"Успокаивает то, что время жизни фишинговых доменов сокращается и сегодня составляет от двух часов до трех дней до первой жалобы, разделегирования и блокировки", — отмечает Чуриков.

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