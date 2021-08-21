МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Спрос на льготную семейную ипотеку в России после обновления ее условий увеличивается с каждым месяцем, объемы выдач таких кредитов могут вырасти вдвое, рассказали РИА Новости в банках. Эксперт дала совет, как избежать обмана при оформлении ипотеки

В минувший вторник премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о решении продлить эту ипотечную программу до конца 2023 года. Правительство более чем в два раза увеличило лимит средств на выдачу кредитов – до 1,7 триллиона рублей.

Воспользоваться льготной ипотекой под 6% смогут родители не только двух и более детей, но и те, у кого родился первый ребенок. Кредит применим как для покупки квартиры, так и для строительства частного дома. Льготная ставка будет действовать в течение всего срока займа.

По данным ВТБ, темпы выдачи семейной ипотеки после ее обновления в июле выросли в два раза.

ДРАЙВЕР ИПОТЕЧНОГО РЫНКА

"Спрос на льготную семейную ипотеку увеличивается с каждым месяцем. В целом во втором полугодии 2021 года семейная ипотека станет одним из драйверов ипотечного рынка", — говорит начальник управления ипотечных продаж Промсвязьбанка Татьяна Чернышева. Во втором квартале ПСБ выдал такой ипотеки на 21% больше, чем в первом. В июле выдачи выросли на 27% по сравнению с июнем. Минфин призвал учитывать свое здоровье, прежде чем брать ипотеку

"Изменение формата госпрограммы "Льготная новостройка", безусловно, повлияет на рост популярности семейной ипотеки и, как мы ожидаем, сделает ее самой популярной среди госпрограмм уже в четвертом квартале 2021 года", — уверен руководитель "Росбанка Дом" Денис Ковалев. При этом в банке в июле 2021 года доля семейной ипотеки в общем объеме выдач выросла всего на 1 п.п. по сравнению с июнем, до 4,3%.

В Райффайзенбанке наблюдают увеличение спроса на семейную ипотеку после изменения условий, особенно среди тех, кто уже оформлял жилищный кредит ранее. "Что касается выдач, ожидаемое увеличение объёма – в два раза больше текущего (до конца года – ред.)", — заявил управляющий директор по кредитным розничным продуктам Андрей Спиваков.

В Сбербанке видят спрос на такие кредиты и прогнозируют дальнейший положительный эффект на рынок от данной программы. С января по июль банк оформил 19,5 тысячи таких кредитов на общую сумму 70,6 миллиарда рублей, что в 1,7 раза больше по количеству и в 2,2 раза — по объемам по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, отметил вице-президент, директор дивизиона "ДомКлик" Сбербанка Николай Васев.

АЖИОТАЖ ПОКА НЕ НАБЛЮДАЮТ

В банке "Санкт-Петербург" отметили, что в июле количество заявок выросло, "однако ажиотажа пока не наблюдается". "Фиксируем незначительное увеличение на фоне общего падения спроса на рынке строящейся недвижимости. Однако наблюдаем прирост сделок по данной программе по направлению рефинансирования", — рассказал руководитель розничного бизнеса банка Дмитрий Алексеев. Хуснуллин оценил объем новых кредитов по льготной семейной ипотеке

Банк хочет выдавать в месяц не менее 0,5 миллиарда рублей таких кредитов и довести их долю в общем ипотечном портфеле до 15-20%, добавил Алексеев.

Банк "Зенит" наблюдает устойчивый спрос на семейную ипотеку. Так, в июле количество заявок по программе увеличилось на 66% по сравнению с июнем, а объем выдач в июле превышает результат июня на 133%, заметила зампредравления банка Наталья Тутова.

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