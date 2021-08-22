Детские выплаты можно будет получить только на карту "Мир"
С 22 августа получить детские выплаты можно будет только на карту "Мир"
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МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. С воскресенья, 22 августа 2021 года, пособия беременным женщинам в России будут перечислять только на карту "Мир".
С этого числа вступает в силу распоряжение правительства.
В частности, на "Мир" будут зачисляться пособие по беременности и родам, а также ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности.
Как напоминает "Российская газета", с 1 октября этого года на карту национальной платежной системы начнут поступать ежемесячные выплаты в связи с рождением (либо усыновлением) первого или второго ребенка. Ох получают семьи с низким доходом, рассказала изданию адвокат Милана Дадашева.
Миллионы россиян (в том числе все бюджетники и пенсионеры) уже давно используют карты "Мир". С 1 июля на эти карты зачисляются все пенсии.
https://1prime.ru/finance/20210822/834501538.html
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